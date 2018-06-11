Помпео заявил, что КНДР готова выполнить требования США

Майк Помпео (фото - Getty Images)

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Американская сторона в этом случае откроет доступ для иностранных инвестиций в Северную Корею

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Северная Корея предварительно подтвердила готовность выполнить основное требование США в переговорах в Сингапуре - полную и контролируемую денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом заявил глава госсекретарь США Майк Помпео, передает Укринформ.

"Полная, контролируемая и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова - это единственный результат, который примут Соединенные Штаты", - заявил он. В противном случае санкции против КНДР будут усилены.

Помпео отметил, что президент Трамп намерен воспользоваться возможностью изменить двусторонние отношения с Северной Кореей и выразил надежду, что нынешний саммит создаст почву для будущих продуктивных переговоров.

Госсекретарь США также подчеркнул, что американская сторона готова открыть доступ для иностранных инвестиций и других экономических возможностей для Северной Кореи.

Саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирован на 12 июня в Сингапуре.