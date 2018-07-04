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04.07.2018, 20:19

Попытку переворота в Черногории курировали ФСБ и ГРУ - доклад США

Попытку переворота в Черногории курировали ФСБ и ГРУ - доклад США - Фото
Флаг Черногории (фото - скриншот)

Это была первая попытка Москвы прибегнуть к насилию для достижения политических целей за пределами бывшего СССР

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Черногория на пороге присоединения к НАТО столкнулась не просто с переворотом, но с переворотом, поддерживаемым российским правительством. Об этом говорится в новом докладе, опубликованном Исследовательским институтом внешней политики (аналитический центр, базирующийся в Филадельфии), передает Голос Америки.

В докладе раскрыты новые детали продолжающегося расследования попытки свергнуть правительство Черногории накануне парламентских выборов 2016 года.

Эксперты рассчитывают, что этот доклад породит тревогу по поводу того, что Россия настроена настолько серьезно, что готова применить жесткую силу для достижения своих политических целей на Балканах.

Следователи отмечают, что накануне переворота в Черногорию из Сербии проникли приблизительно 50 сотрудников ГРУ, предположительно – для оказания помощи мятежникам.

Как подчеркивается в докладе, речь идет о первой попытке России прибегнуть к насилию за пределами бывшего СССР для достижения своих политических целей. Российские агенты, сербские экстремисты и лидеры черногорского оппозиционного альянса готовились в ночь выборов планировали спровоцировать вспышку политического насилия в надежде вызвать протесты в общенациональном масштабе и свергнуть правительство ДПС во главе с Мило Джукановичем. 

По словам официальных лиц, этот проект инициировали сербские националисты в начале 2016 года под руководством сотрудников ГРУ и ФСБ, подчеркивается в докладе.

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Теги: черногория, государственный переворот
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