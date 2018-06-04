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04.06.2018, 09:03

"Пора паковать чемоданы": глава МВД Италии предупредил мигрантов

"Пора паковать чемоданы": глава МВД Италии предупредил мигрантов - Фото
Маттео Сальвини (фото - matteosalvini.eu)

Кремлевский лоббист Маттео Сальвини называет свою позицию по теме миграции не "жесткой", а "разумной"

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Новый министр внутренних дел Италии, кремлевский лоббист Маттео Сальвини из партии евроскептиков "Лига" подчеркнул, что его страна не должна быть "европейским лагерем для беженцев".  Об этом он заявил во время своего визита на Сицилию в воскресенье, 3 июня, сообщает Deutsche Welle.

Сальвини называет свою позицию по теме миграции не "жесткой", а "разумной". Днем ранее, 2 июня, он объявил о решительных планах бороться с нелегальной иммиграцией, которую он считает "бизнесом".

"Хорошая жизнь для нелегалов закончилась, им пора паковать чемоданы", - отметил глава итальянского МВД. 

Он также назвал активистов, занимающихся спасением беженцев в Средиземном море, "вице-контрабандистами" и добавил, что их кораблям больше не позволят заходить в итальянские порты.

В Италии зарегистрировано 13 тысяч новых беженцев, прибывших в 2018 году.

2 июня 2017 года Сальвини заявил, что намерен выслать из страны около 500 тысяч нелегальных мигрантов.

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Теги: Маттео Сальвини, мигранты, италия
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