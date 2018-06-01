Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
01.06.2018, 13:24

"Пора покончить с травлей России": Юнкер вспомнил о размерах РФ

"Пора покончить с травлей России": Юнкер вспомнил о размерах РФ - Фото
Жан-Клод Юнкер (фото - пресс-служба Европарламента)

Президент Еврокомиссии считает, что пора реанимировать отношения ЕС с путинским режимом - учитывая географические габариты и влияние России

Реклама
Реклама

Европейскому Союзу пора покончить с "травлей России". Об этом со ссылкой на заявления президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера пишет британская газета The Guardian.

"Я считаю, мы должны восстановить связи с Россией. Я не очень доволен их нынешним состоянием", - заявил он, добавив при этом, что Брюссель "никогда не примет то, что Россия сделала с Крымом или восточной Украиной".

При этом Юнкер зачем-то сообщил - "мы должны помнить", что территория всего Европейского Союза около 5,5 млн кв. км, а России - 70,5 млн кв. км.

"Так что мы должны вернуться к - не скажу, что нормальным отношениям с Россией, но есть много областей, где мы можем лучше кооперироваться: исследования, инновации и так далее. Не забывая о наших различиях и разногласиях. Но с этой травлей России пора заканчивать", - сделал вывод еврочиновник.

Читайте также: Необходимо найти с Москвой общий язык - Юнкер

Такие комментарии, пишет The Guardian, "многих удивят в Великобритании", где правительство настроено жестко по отношению к РФ после дела Скрипаля, или в Нидерландах, обвинивших Кремль в трагедии рейса МН17. Кроме того, из-за подобных заявления Юнкера в Вашингтоне "некоторые чиновники нахмурятся", добавили в издании.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: владимир путин, геополитика, евросоюз, Жан-Клод Юнкер, лобби кремля
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Главу МИД Греции обвинили в госизмене - СМИ
Мир Главу МИД Греции обвинили в госизмене - СМИ
Джузеппе Конте согласился стать премьер-министром Италии
Мир Джузеппе Конте согласился стать премьер-министром Италии
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 