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25.07.2018, 11:34

Порноактрису, которая заявила об интиме с Трампом, бросил муж

Порноактрису, которая заявила об интиме с Трампом, бросил муж - Фото
Глендон Крэйн и Стефани Клиффорд (фото - www.msn.com)

Муж порноактрисы Стефани Клиффорд подал на развод из-за неверности жены

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Муж порноактрисы Стефани Клиффорд (известной под псевдонимом Сторми Дэниелс), которая подала в суд на президента США Дональда Трампа, подал на развод из-за неверности жены. Об этом сообщает TMZ.

Согласно сообщению, актер фильмов для взрослых Глендон Крэйн решил бросить жену спустя неделю после ее ареста в стрип-клубе американского города Колумбус за прикосновение к клиентам во время выступления.

Телеканал CBS отмечает, что основанием для расторжения брака стала супружеская неверность Клиффорд. Также Крэйн просит судебного запрета на приближение к нему бывшей супруги.

Адвокат Клиффорд Майкл Авенатти подтвердил факт развода, добавив, что "приоритетом номер один" для его клиентки остается ее дочь, а судебный иск оспаривается.

 

Клиффорд и Крэйн встречались с 2010 года, поженились спустя пять лет. В том же году у них родилась дочь Кэйден. 

Сторми Дэниэлс утверждает, что у нее была любовная связь с Трампом в 2006 году, вскоре после того, как Мелания Трамп родила сына Бэррона. По утверждению Дэниэлс, связь продлилась несколько месяцев. Впервые она рассказала в СМИ о любовных отношениях с Трампом в 2011 году, за 5 лет до президентских выборов, в которых участвовал Трамп.

Адвокат Трампа Майкл Коэн признал, что заплатил актрисе $130 тыс из своего кармана за молчание. При этом адвокат подчеркнул, что Трамп категорически отрицает связь с порноактрисой. 

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Теги: Майкл Коэн, Стефани Клиффорд, Сторми Дэниелс, дональд трамп, порноактриса, порно, фильмы для взрослых, порноактер
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