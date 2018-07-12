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12.07.2018, 21:35

Порноактрису Сторми Дэниэлс арестовали в стрип-клубе в Огайо

Порноактрису Сторми Дэниэлс арестовали в стрип-клубе в Огайо - Фото
Сторми Дэниэлс Фото: gettyimages.com

Адвокат артистки, которая ранее заявила о сексуальной связи с Трампом, считает ее арест подстроенным и политически мотивированным

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Американская порноактриса Сторми Дэниэлс, которая ранее заявляла о сексуальной связи с Дональдом Трампом, была арестована в стрип-клубе Sirens города Колумбус, штат Огайо, за то, что позволила клиенту заведения потрогать себя на сцене. Об этом сообщает ВВС.

Ее адвокат Майкл Авенатти утверждает, что в этом не было сексуального подтекста.

Как поясняет агентство, в шате Огайо действует закон, который запрещает кому-либо трогать голого или полуголого танцора или танцовщицу. Это позволено делать лишь родственникам артиста.

Дэниэлс отрицает все предъявляемые обвинения, заявил адвокат. Он добавил, что считает арест подстроенным и политически мотивированным.

Порноактриса внесла 6054 долларов в качестве залога, завтра ей будут предъявлены официальные обвинения.

Сторми Дэниэлс  утверждает, что у нее была любовная связь с Трампом в 2006 году, вскоре после того, как Мелания Трамп родила сына Бэррона. По утверждению Дэниэлс, связь продлилась несколько месяцев. Впервые она рассказала в СМИ о любовных отношениях с Трампом в 2011 году, за пять лет до президентских выборов, в которых участвовал Трамп.

Адвокат Трампа Майкл Коэн признал, что заплатил актрисе $130 тыс из своего кармана за молчание. При этом адвокат подчеркнул, что Трамп категорически отрицает факт связи с порноактрисой.

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Теги: Сторми Дэниэлс, дональд трамп, арест, порноактриса, стрип-клуб
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