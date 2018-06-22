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22.06.2018, 10:56

Порошенко ни при чем: под Липецком упал суперболид - видео

Порошенко ни при чем: под Липецком упал суперболид - видео - Фото
Скриншот из видеозаписи

Ученые считают, что это был не космический мусор или обломки ракеты, а естественный метеороид диаметром около 1-3 метров

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Вчера рано утром, 21 июня, в нескольких областях центральной России видео в небе падающий объект, который вспыхнул, после чего упал в неопределенном месте. Об этом происшествии пишет сайт N+1.

Явление видели над Воронежской, Липецкой, Тульской, Курской и Орловской областями.

Сгорел ли объект или достиг земли - неизвестно, так как он потух еще до того, как достиг уровня горизонта. Из-за этого пока нельзя сказать, был это метеорит (тело, упавшее на поверхность) или болид (тело, сгоревшее в атмосфере).

По мнению российского ученого Станислава Короткого из Астрономической станции ТАУ, небесное тело скорее всего имеет естественное происхождение - якобы это "обычный естественный метеороид диаметром порядка 1-3 метров", а вспышка - "момент развала основного тела". По его оценкам, самые крупные обломки должны быть в диаметре не более 10–15 см.

Случайный очевидец снял явление на видео в Измалковском районе Липецкой области. В комментариях в видео говорят, что падение сопровождалось сильнейшим грохотом.

В Липецке находится известная кондитерская фабрика Roshen, которая с 1 апреля 2017 года не работает: власти РФ арестовали имущество.

Видео: Apostol875

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Теги: космос, атмосфера, происшествие, метеорит, липецк
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