Последствия аномальной жары в Европе увидели из космоса: фото

Фото: twitter.com/Astro_Alex

Немецкий астронавт Алесандер Герст опубликовал сделанные с Международной космической станции фотографии Германии и Португалии. Снимками астронавт поделился в Twitter.

Герст поражен тем, как выглядит его страна. Высушенная и выжженная солнцем земля вокруг Кельна возле реки Рейн и район Вестфалии удивили астронавта.

Just had a chance to take my first photos of dried-out Central Europe and Germany since a few weeks, and was shocked. What should have been green, is now all brown. Never seen it like this before. #Horizons pic.twitter.com/o2XoddPdrM