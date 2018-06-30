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30.06.2018, 13:30

Посол США в Эстонии ушел в отставку из-за Трампа

Посол США в Эстонии ушел в отставку из-за Трампа - Фото
Джеймс Д. Мелвилл-младший (фото - ERR)

Дипломат заявил, что слова президента Трампа в адрес ЕС, НАТО и союзников неверны и поэтому он уходит с поста

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Посол США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл-младший объявил о своей отставке. Причина - противоречивые заявление президента США Донадьда Трампа в адрес НАТО и европейских союзников, сообщает ERR.ee.

Свое заявление Мелвилл опубликовал закрытым постом в Facebook.

"Когда президент говорит, что Европейский союз был создан для того, "чтобы использовать США, нападать на нашу копилку", или что "НАТО так же плох, как НАФТА", то это не только неверно фактически, но и доказывает, что мне пришло время уходить", - заявил дипломат.

Мелвилл занимал разные дипломатические должности на протяжении 33 лет. Послом Эстонии он стал в 2015 году и вскоре должен был покинуть пост, но решил сделать это досрочно.

Мелвилл покинет Эстонию 29 июля. 

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Теги: посол США в Эстонии, ушел в отставку, президент Трамп, заявления
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