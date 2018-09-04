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04.09.2018, 18:13

Пострадавший от Новичка ослеп и не чувствует конечностей - СМИ

Пострадавший от Новичка ослеп и не чувствует конечностей - СМИ - Фото
Чарльз Роули Фото: скриншот с видео

Брат Чарльза Роули говорит, что он потерял надежду на выздоровление

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Пострадавший от отравления Новичком британец Чарльз Роули ослеп и утратил чувствительность конечностей. Об этом в комментарии Daily Mail сообщил его брат Мэтью Роули.

45-летний Чарли Роули  был повторно госпитализирован в районную больницу Солсбери в прошлом месяце - всего через несколько недель после того, как был выписан.

Его брат говорит, что Чарли "полностью слеп, а его конечности не функционируют" после того, как ему поставили диагноз менингит.

"Чарли потерял надежду, потому что нет признаков выздоровления. Это нехорошо. Я говорил с ним в субботу, и он сказал, что не может двигать руками и ногами", - сказал Мэтью Роули.

Он говорит, что имунная система брата полностью разрушена Новичком, поэтому он заболел менингитом.

Однако сам Чарли Роули в комментарии ITV News сказал, что с оптимизмом смотрит на выздоровление и надеется, что скоро его выпишут из больницы. Он говорит, что его зрение "улучшилось", но еще не полностью восстановлено. 

Чарли Роули и его подругу Дон Стерджесс обнаружили 30 июня 2018 года на южной окраине городка Эймсбери. Оба были без сознания. Стерджесс получила дозу в десять раз большую, чем Сергей Скрипаль и его дочь при отравлении в Солсбери. 10 июля Стерджесс скончалась. Следствие установило, что Роули нашел упаковку женских духов и подарил их Стерджесс. Во флаконе оказалось нервно-паралитическое вещество Новичок. 

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Теги: Новичок, зрение, чарли роули, конечности
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