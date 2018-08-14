Роберт Мюллер (фото - Getty Images)

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Concord - одна из трех компаний, которую вместе с 13 российскими физлицами Мюллер обвинил в воздействии на избирательную кампанию 2016 года в США

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Суд округа Колумбия отказал российской компании, которую связывают с вмешательством в выборы президента США в 2016 году через "фабрику троллей", в просьбе отстранить спецпрокурора Роберта Мюллера от расследования так называемого российского дела. Об этом пишет агентство Радио Свобода.

Россияне в Concord Management and Consulting LLC (компания "повара Путина" Евгения Пригожина) пытались доказать, что того назначили незаконно. По их мнению, частный юрист был назначен спецпрокурором не через закон Конгресса США или распоряжение главы Белого дома, а лишь внутренним указом Минюста страны.

Суд вынес решение отклонить требования из РФ.

Concord - одна из трех компаний, которую вместе с 13 российскими физлицами Мюллер обвинил в воздействии на избирательную кампанию 2016-го. Он полагает, что РФ пыталась усилить позиции кандидата от республиканцев Дональда Трампа и ослабить позиции его соперницы от демократов Хиллари Клинтон.

Западные разведки считают, что эта компания финансирует в РФ "троллей" и наемников из ЧВК Вагнера.

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16 февраля 2018 года трем компаниям и 13 россиянам (Пригожину и 12 топ-сотрудникам "Агентства интернет-исследований", то есть фабрики троллей) были предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы в США. Путин заявил, что это "не его проблемы".

По данным различных разведок Запада, "ольгинские тролли" находятся в Санкт-Петербурге по улице Савушкина, 55. Примеры "вбросов" троллей и манипуляторов из РФ для влияния через соцсети на общественно-политическую ситуацию в США доступны здесь.

13 июля 2018 года Минюсти США обвинил во вмешательстве в выборы 12 офицеров российской военной разведки, которых заподозрили во взломе компьютерных систем аппарата Демпартии США и обнародовании похищенных документов и электронных писем.