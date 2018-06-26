Роберт Мюллер (фото - Getty Images)

commenthover

Приближенный к Путину бизнесмен Евгений Пригожин, который дает деньги как на веб-троллей, так и на ЧВК Вагнера, юридически атаковал Роберта Мюллера

Реклама

Реклама

К нападкам американского президента Дональда Трампа и экс-главы его предвыборного штаба Пола Манафорта на офис спецпрокурора США Роберта Мюллера присоединилась российская компания Concord Management and Consulting Евгений Пригожина - та самая, которая, как считают западные разведки, финансирует в РФ фабрику троллей и наемников из ЧВК Вагнера. Об этом сообщил канал CNN.

Ранее Мюллер обвинил эту компанию (вместе с несколькими другими) во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

Адвокаты "повара Путина" заявили, будто бы Мюллер назначен на должность спецпрокурора незаконно, и у него нет достаточных полномочий, чтобы обвинять их фирму в участии в заговоре против США. По их мнению, частный юрист был назначен спецпрокурором не через закон Конгресса США или распоряжение главы Белого дома, а лишь внутренним указом Минюста страны.

Аналогичную тактику ранее тщетно пыталась применить и защита Манафорта.

Протест компании из РФ изложен на 63 страницах. У Пригожина переживают, что действия Мюллера "неограничены и неконтролируемы", и требуют от него прекратить преследование.

Офис спецпрокурора должен в течение трех недель дать формальный ответ юристам "повара Путина".

Читайте также: "Какая-то частная фирма": Путину напомнили о фабрике троллей

16 февраля 2018 года трем компаниям и 13 россиянам (Пригожину и 12 топ-сотрудникам "Агентства интернет-исследований", то есть фабрики троллей) были предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы в США. Путин заявил, что это "не его проблемы".

По данным различных разведок Запада, "ольгинские тролли" находятся в Санкт-Петербурге по улице Савушкина, 55. Примеры "вбросов" троллей и манипуляторов из РФ для влияния через соцсети на общественно-политическую ситуацию в США доступны здесь.