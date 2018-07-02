Повешенные в Дели: полиция проверяет версию религиозного суицида

Фото: gettyimages.com

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Найденные в доме заметки описывают, как с помощью повешения прийти к «мокше» - освобождению из круговорота перерождений, к которому стремятся индуисты

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Индийская полиция допускает, что обнаруженные сегодня в Дели повешенными 11 членов семьи покончили с собой в результате мистической практики. Об этом сообщает ВВС.

Следователи заявили, что это дело может быть одним из «массовых самоубийств, связанных с духовными и мистическими практиками». Версия основывается на некоторых заметках, которые правоохранители обнаружили в доме жертв. Вместе с тем, они не исключают также убийство.

11 погибших являются членами семьи Бхатия: это 75-летняя Нараян Деви, ее дочь, двое сыновей, их жены и пятеро внуков в возрасте от 15 до 33 лет.

Все они, кроме Нараян Деви, лежавшей на полу, были найдены повешенными с завязанными за спиной руками, их глаза и рты были покрыты тканью.

Соседи говорят, что семья была активным членом местного сообщества. Они описывают погибших как «религиозных, счастливых и финансово благополучных».

Согласно сообщениям местных СМИ, одна из обнаруженных в доме заметок гласит «Человеческое тело временно, можно преодолеть страх, закрыв глаза и рот».

«Мы нашли рукописные заметки, в которых подробно рассказывается о том, как руки и ноги должны быть связаны, это очень похоже на то, в каком виде были найдены тела 10 человек. Это очень подробные заметки, и мы изучаем их», - сказал заместитель комиссара полиции Алок Кумар.

Полиция также сообщила, что заметки, предположительно, описывают, как с помощью данного «ритуала» прийти к «мокше» - освобождению из круговорота перерождений, к которому стремятся индуисты.