Позиция ЕС приближает Brexit без соглашения - Британия

Лиам Фокс (фото - gettyimages.com)

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Министр финансов Британии Лиам Фокс оценил шансы на Brexit без соглашения от 60% до 40%

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Британский министр финансов Лиам Фокс заявил, что неуступчивость со стороны ЕС подталкивает Британию к выходу из Евросоюза без соглашения с Брюсселем. Об этом он сказал в интервью Sunday Times, сообщает Reuters.

"Я считаю, что неуступчивость комиссии подталкивает нас к отсутствию соглашения", - сказал Фокс.

Фокс, который является решительным сторонником Brexit, оценил шансы на Brexit без соглашения от 60% до 40%.

"Мы изложили нашу основу, при которой сделка может состояться, но если ЕС решит, что богословская одержимость неизбранных возобладает над стремлением народа Европы к благосостоянию, тогда это Brexit бюрократов, а не Brexit народа, и тогда возможен будет только один результат", - добавил министр.

По его словам, от ЕС зависит, хочет ли он поставить "идеологическую чистоту" над реальной экономикой.

19 марта 2018 года сообщалось, что Евросоюз и Великобритания договорились - переходный период после Brexit завершится в конце 2020 года.

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