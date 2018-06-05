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05.06.2018, 11:40

Правительство Германии заявило о критическом сокращении насекомых

Правительство Германии заявило о критическом сокращении насекомых - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Главными причинами снижения числа насекомых является потеря жизненного пространства, а также использование ядовитых химикатов в сельском хозяйстве

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В Германии критическим образом снизилось количество насекомых. В связи с этим необходимо принять срочные меры по предотвращению возможных последствий для экосистемы и человека. Об этом говорится в отчете министерства охраны окружающей среды ФРГ, передает Deutsche Welle.

Из 8 тысяч занесенных в Красную книгу видов насекомых в Германии 42% находятся под угрозой исчезновения, уже вымерли, исчезли или являются крайне редкими, говорится далее в документе. Особенно опасным считается вымирание насекомых-опылителей. Из 557 исследованных на данных момент видов диких пчел более 40% находятся под угрозой исчезновения.

Главными причинами снижения числа насекомых является потеря жизненного пространства, а также использование ядовитых химикатов в сельском хозяйстве, наличие вредных веществ в почве и воде.

"Исчезновение видов происходит не в далеких странах, а прямо перед дверью нашего дома", - заявила в интервью WAZ министр охраны окружающей среды Свенья Шульце. Она сообщила о старте программы мер по защите насекомых.

По словам министра, необходимы "перемены в политике в отношении пестицидов, улучшение мониторинга популяций насекомых и расширение сельскохозяйственных угодий, на которых могут жить насекомые".

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До конца лета Шульце планирует скоординировать с земельными властями меры по мониторингу насекомых по всей стране.

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Теги: ФРГ, Германия, насекомые, исчезновение насекомых, правительство Германии, правительство Германии
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