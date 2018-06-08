Правозащитники: авиация РФ нанесла удар по Идлибу, более 40 жертв

Фото: vocfm.co.za

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Удар, который предположительно совершила российская авиация, привел к наибольшему количеству жертв в одном регионе с начала года

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В ночь на 8 июня по селу Зардана в сирийской провинции Идлиб были нанесены авиаудары, которые привели к гибели по меньшей мере 44 человек. Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга прав человека, передает Reuters.

Предположительно, удары наносила российская авиация. Авиаудары стали причиной гибели наибольшего количества людей в регионе с начала года.

Число жертв может увеличиться, потому что некоторые из 60 раненых находятся в критическом состоянии. Спасатели продолжают искать людей под обломками.

22 марта в результате авиаудара по Идлибу погибли по меньшей мере 20 человек, среди которых 16 - дети. 21 марта в результате авиаударов по лагерю беженцев в селении Хас на юге Идлиба погибли 10 человек