Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
11.06.2018, 20:37

Премьер Британии напомнила о причине исключения России из G8

Премьер Британии напомнила о причине исключения России из G8 - Фото
Тереза Мэй

Тереза Мэй объяснила, при каких условиях Россия может вернуться в Большую восьмерку

Реклама
Реклама

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что возвращение России в Большую восьмерку возможно только в том случае, если она изменит свою позицию по Украине. Об этом Мэй сказала, отвечая на призыв президента США Дональда Трампа вернуть РФ в G8, сообщает Reuters.

Британский премьер напомнила, что была "веская причина" исключения России из Большой восьмерки – аннексия украинского Крыма.

«Любые разговоры о том, сможет ли Россия вернуться за стол, невозможны, пока Россия не изменит свою позицию», - сказала Мэй.

Ранее Трамп призвал к восстановлению формата G8 и возвращению в него России. 

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава Европейского совета Дональд Туск выступили против этого.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Великобритания, Тереза Мэй, g8, большая восьмерка
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Кремле отреагировали на предложение Трампа вернуться в G8
Мир В Кремле отреагировали на предложение Трампа вернуться в G8
Трамп призвал к восстановлению Большой восьмерки с участием РФ
Мир Трамп призвал к восстановлению Большой восьмерки с участием РФ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 