Премьер Британии напомнила о причине исключения России из G8

Тереза Мэй

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Тереза Мэй объяснила, при каких условиях Россия может вернуться в Большую восьмерку

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что возвращение России в Большую восьмерку возможно только в том случае, если она изменит свою позицию по Украине. Об этом Мэй сказала, отвечая на призыв президента США Дональда Трампа вернуть РФ в G8, сообщает Reuters.

Британский премьер напомнила, что была "веская причина" исключения России из Большой восьмерки – аннексия украинского Крыма.

«Любые разговоры о том, сможет ли Россия вернуться за стол, невозможны, пока Россия не изменит свою позицию», - сказала Мэй.

Ранее Трамп призвал к восстановлению формата G8 и возвращению в него России.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава Европейского совета Дональд Туск выступили против этого.