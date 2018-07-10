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10.07.2018, 07:12

Премьер Британии отреагировала на внезапную отставку Джонсона

Премьер Британии отреагировала на внезапную отставку Джонсона - Фото
Тереза Мэй (фото - пресс-служба правительства Британии)

"Немного удивлена", - пишет в ответном письме Тереза Мэй

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Глава британского правительства Тереза Мэй "немного удивлена" и разочарована вчерашним решением Бориса Джонсона уйти с должности главы МИД страны. Об этом она ответила ему в письме, которое выложил у себя в Twitter замредактора политического отдела The Times Сэм Коутс.

Тем не менее, Мэй поблагодарила Джонсона за работу.

Она написала, что ей жаль видеть, как Джонсон уходит "после пятничных продуктивных обсуждений в (резиденции) Чекерс и составления комплексного, детального предложения (по Brexit)".

Читайте также: Борис Джонсон: Мечта умирает, Британия станет колонией ЕС

9 июля 2018 года внезапно  подал в отставку глава МИД Британии Борис Джонсон. Его решение было оглашено за полчаса до выступления премьера Терезы Мэй перед парламентом с речью о ее плане "мягкого" Brexit.

В тот же день перед Джонсоном ушел и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис (его заменил на должности Доминик Рааб, Джонсона - Джереми Хант).

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Теги: отставка, борис джонсон, Тереза Мэй, brexit, письмо, реакция
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