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06.06.2018, 23:25

Премьер Испании назначил новых министров: 11 из 18 - женщины

Премьер Испании назначил новых министров: 11 из 18 - женщины - Фото
Фото: pixabay.com

Женщины заняли посты, в том числе, министра обороны, юстиции и финансов

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Премьер-министр Испании Педро Санчес назначил новый состав правительства, в состав которого вошли 11 женщин, сообщает издание El Pais.

Всего в испанском правительстве 18 министров. Женщины заняли посты вице-премьера, министра экологии, финансов, министра территориальной политики и общественных функций, экономики и бизнеса, здравоохранения, министра обороны, труда и миграции, образования, юстиции, министра промышленности и торговли.

Отмечается, что Санчес сформировал правительство меньшинства, отказавшись взять министров от левой партии Podemos и других партий, которые помогли прийти ему к власти.

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Теги: испания, министры, правительство, женщины
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