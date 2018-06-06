Премьер Испании назначил новых министров: 11 из 18 - женщины

Фото: pixabay.com

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Женщины заняли посты, в том числе, министра обороны, юстиции и финансов

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Премьер-министр Испании Педро Санчес назначил новый состав правительства, в состав которого вошли 11 женщин, сообщает издание El Pais.

Всего в испанском правительстве 18 министров. Женщины заняли посты вице-премьера, министра экологии, финансов, министра территориальной политики и общественных функций, экономики и бизнеса, здравоохранения, министра обороны, труда и миграции, образования, юстиции, министра промышленности и торговли.

Отмечается, что Санчес сформировал правительство меньшинства, отказавшись взять министров от левой партии Podemos и других партий, которые помогли прийти ему к власти.