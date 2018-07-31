Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
31.07.2018, 08:18

Премьер Италии об отмене санкции против России: Это немыслимо

Премьер Италии об отмене санкции против России: Это немыслимо - Фото
Дональд Трамп и Джузеппе Конте (фото - facebook.com/GiuseppeConte64)

Глава итальянского правительства после встречи с президентом США в Вашингтоне заверил, что санкции Запада против страны-оккупанта останутся в силе

Реклама
Реклама

Отмена санкций против Российской Федерации была бы "немыслимой". Так во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне выразился премьер-министр Италии Джузеппе Конте, ранее неоднократно высказывавшийся в прокремлевском ключе.

Отвечая на вопрос журналиста, будут ли сняты санкции, о чем он сам и часть его правительства высказываются давно, Конте заявил, что сейчас это было бы "немыслимо".

Что касается Трампа, то на брифинге он сказал, что "санкции против России останутся такими, какие они есть".

Запись всего брифинга Трамп-Конте доступна здесь.

Читайте также: Италия: Санкции против РФ не должны продлеваться автоматически

Итальянский глава прокремлевского правительства ранее заявлял, что хочет вернуть Россию в G8 и отменить санкции против нее, но при этом также подписался под очередным продлением санкций на встрече "Большой семерки" в Канаде.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: санкции, дональд трамп, война в донбассе, оккупация крыма, Джузеппе Конте
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Во Франции запретили мобильные телефоны в школах
Мир Во Франции запретили мобильные телефоны в школах
Хорватский президент "очень ждет Путина" в Загребе
Мир Хорватский президент "очень ждет Путина" в Загребе
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 