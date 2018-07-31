Премьер Италии об отмене санкции против России: Это немыслимо

Дональд Трамп и Джузеппе Конте (фото - facebook.com/GiuseppeConte64)

commenthover

Глава итальянского правительства после встречи с президентом США в Вашингтоне заверил, что санкции Запада против страны-оккупанта останутся в силе

Реклама

Реклама

Отмена санкций против Российской Федерации была бы "немыслимой". Так во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне выразился премьер-министр Италии Джузеппе Конте, ранее неоднократно высказывавшийся в прокремлевском ключе.

Отвечая на вопрос журналиста, будут ли сняты санкции, о чем он сам и часть его правительства высказываются давно, Конте заявил, что сейчас это было бы "немыслимо".

Что касается Трампа, то на брифинге он сказал, что "санкции против России останутся такими, какие они есть".

Запись всего брифинга Трамп-Конте доступна здесь.

Читайте также: Италия: Санкции против РФ не должны продлеваться автоматически

Итальянский глава прокремлевского правительства ранее заявлял, что хочет вернуть Россию в G8 и отменить санкции против нее, но при этом также подписался под очередным продлением санкций на встрече "Большой семерки" в Канаде.