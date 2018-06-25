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25.06.2018, 13:44

Премьер Македонии обещает помидоры поддержавшему расширение ЕС

Премьер Македонии обещает помидоры поддержавшему расширение ЕС - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Никола Димитров накануне Совета ЕС на уровне глав МИД пообещал отправить пакет помидоров тому, кто поддержит членство Македонии в ЕС

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Министр иностранных дел Македонии Никола Димитров пообещал тем, кто поддержит начало переговоров о вступлении его страны в Европейский союз, пакет свежих помидоров. Об этом он написал в своем Twitter.

"Кто бы ни поддержал начало переговоров с ЕС о вступлении Македонии на следующей неделе, мы обещаем послать вам свежий пакет македонских помидоров по почте", - пошутил он, отметив, что это "самые вкусные помидоры в мире". 

Известно, что Македония подписала соглашение с Грецией о переименовании страны в Северную Македонию, чтобы разблокировать переговоры о членстве в ЕС. 

Ожидается, что Совет ЕС на уровне министров иностранных дел обсудит вопрос о расширении Евросоюза во вторник, 26 июня, перед саммитом лидеров ЕС на этой неделе в Брюсселе.

В свою очередь, Reuters пишет, что Франция и Нидерланды выступают против намерений ЕС разрешить переговоры о членстве с Албанией и Македонией. Отмечается, что в вступление новых стран в ЕС не может состояться до реформы блока.

По данным дипломатов, Франция и Нидерланды считают, что отсутствие судебных реформ, коррупция и организованная преступность не позволяют Албании и Македонии начать переговоры о членстве. По данным источников, Франции уверена, что переговоры о членства могут играть на руку ультраправым политикам.

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Теги: Никола Димитров, македония, франция, нидерланды
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