Премьер-министр Греции впервые надел галстук: фото

Алексис Ципрас (фото - скриншот видео)

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Обязательства по пари надо выполнять, отметил Алексис Ципрас

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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас впервые появился в галстуке на официальных мероприятиях. Об этом сообщает The Washington Post.

Издание напомнило, что Ципрас пообещал начать носить галстук в том случае, если Греция сможет решить проблемы со своими долгами.

"Как видите, я в галстуке. Обязательства по пари надо выполнять. Сегодня исторический день. Мы выходим из меморандума с кредиторами", - подчеркнул Ципрас.

Он обычно носит рубашки без галстуков или поло.

Фото: gettyimages.com

19 мая 2017 года парламент Греции утвердил новые меры жесткой экономии.