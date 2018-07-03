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03.07.2018, 13:05

Премьер Нидерландов жестко перебил Трампа: тот не стал скандалить

Премьер Нидерландов жестко перебил Трампа: тот не стал скандалить - Фото
Марк Рютте и Дональд Трамп (скриншот из видеозаписи)

Речь идет о заявлениях для СМИ по итогам двусторонней встречи в Вашингтоне. Марку Рютте не понравились слова президента США о пошлинах на авто из ЕС

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Глава правительства Нидерландов Марк Рютте, который находится с визитом в Вашингтоне, перебил американского президента Дональда Трампа, пытавшегося рассказать о "позитиве" в неспособности договориться с ЕС насчет новых пошлин. Это случилось на совместном брифинге лидеров, пишет журнал Politico.

По словам Трампа, происходит "много хорошего" между США и ЕС, несмотря на нынешнюю едва ли не торговую войну из-за решение Белого дома ввести пошлины на некоторые товары из ЕС. Сейчас Вашингтон угрожает Брюсселю новыми пошлинами - на автомобили из Европы, и, по словам Трампа, он надеется "что-то решить" с лидерами ЕС до этого момента.

"Если мы что-то выработаем, это будет позитивом. А если нет, тоже хорошо, потому что...", - вел речь Трамп, но Рютте с улыбкой его лаконично оборвал: "Нет".

Президент США предложил голландскому премьеру "только подумать обо всех этих авто, которые хлынут сюда" (в США, - ред.), однако Рютте отреагировал иначе: "Это нехорошо. Надо о чем-то договориться".

После этого оба лидера пожали руки, резюмировали журналисты Politico.

10 марта 2018 года Трамп подписал указ о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий на уровне 25% и 10% соответственно на сумму 6,4 млрд евро. В Белом доме заявили, что такой шаг связан с необходимостью "обеспечения нацбезопасности" США.  С 23 марта Белый дом ввел 25-процентную пошлину на импорт стали и 10% - на ввоз алюминия. С июня тарифы также вступили в силу в отношении ЕС, Канады и Мексики.

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Брюссель и европейские лидеры жестко раскритиковали торговую войну США против других стран. В конце мая во время телефонного разговора между Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном на тему торговых войн вспыхнула перепалка, которая едва ли не закончилась скандалом.

22 июня 2018 года вступили в силу штрафные пошлины ЕС на ряд товаров США на сумму €2,8 млрд в год.

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Теги: визит, дональд трамп, пошлины, торговая война, марк рютте, разговор
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