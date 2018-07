Премьер Нидерландов жестко перебил Трампа: тот не стал скандалить

Марк Рютте и Дональд Трамп (скриншот из видеозаписи)

Глава правительства Нидерландов Марк Рютте, который находится с визитом в Вашингтоне, перебил американского президента Дональда Трампа, пытавшегося рассказать о "позитиве" в неспособности договориться с ЕС насчет новых пошлин. Это случилось на совместном брифинге лидеров, пишет журнал Politico.

По словам Трампа, происходит "много хорошего" между США и ЕС, несмотря на нынешнюю едва ли не торговую войну из-за решение Белого дома ввести пошлины на некоторые товары из ЕС. Сейчас Вашингтон угрожает Брюсселю новыми пошлинами - на автомобили из Европы, и, по словам Трампа, он надеется "что-то решить" с лидерами ЕС до этого момента.

"Если мы что-то выработаем, это будет позитивом. А если нет, тоже хорошо, потому что...", - вел речь Трамп, но Рютте с улыбкой его лаконично оборвал: "Нет".

Президент США предложил голландскому премьеру "только подумать обо всех этих авто, которые хлынут сюда" (в США, - ред.), однако Рютте отреагировал иначе: "Это нехорошо. Надо о чем-то договориться".

После этого оба лидера пожали руки, резюмировали журналисты Politico.

Today, it was my great honor to welcome Prime Minister Mark Rutte of the Netherlands, to the @WhiteHouse! pic.twitter.com/Zn6ZLM0tzy