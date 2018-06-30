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30.06.2018, 12:58

Президент Афганистана объявил о прекращении перемирия с Талибаном

Президент Афганистана объявил о прекращении перемирия с Талибаном - Фото
Президент Афганистана Афшар Гани (фото - TOLONews)

Президент Ашраф Гани заверил, что его правительство стремится к миру, но отдавать страну талибам он не намерен

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Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о прекращении перемирия з талибами. Об этом сообщает TOLONews.

Он заявил, что режим прекращения огня закончился и силы безопасности Афганистана получили разрешение проводить операции. Гани отметил, что стремится установить мир, но и отдавать территорию страны талибам не намерен. 

"Ни у кого нет права монополизировать мирный процесс", - отметил Гани.

9 июня афганские талибы неожиданно объявили о трехдневном прекращении огня в связи с Ид аль-Фитр, праздником по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан.

В феврале президент Афганистана предложил Талибану провести переговоры, однако ответа не последовало.

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Теги: афганистан, перемирие, талибан
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