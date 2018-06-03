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03.06.2018, 10:36

Президент Филиппин послал "к черту" представителя ООН

Президент Филиппин послал "к черту" представителя ООН - Фото
Родриго Дутерте (фото - gettyimages.com)

Филиппинский лидер Родриго Дутерте известен тем, что бросает вызов международному давлению и критике

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Президент Филиппин Родриго Дутерте посоветовал "идти к черту" эксперту по правам человека ООН, который заявил, что судебная независимость страны находится под угрозой. Об этом сообщает Reuters.

Дутерте убежден, что подобное заявление представителя ООН может быть вмешательством во внутренние дела страны.

В мае Верховный суд Филиппин проголосовал за увольнение главной судьи Марии Лурдес Серено, которую Дутерте назвал "врагом" из-за голосования против спорных предложений правительства, сославшись на нарушения в том, как она была назначена.

"Ее увольнение является пугающим послание другим судьям Верховного суда и членам судебных органов", - заявил 1 июня специальный докладчик ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов.

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"Скажите ему, чтобы он не вмешивался в дела моей страны. Он может катиться к черту", – заявил Дутерте на пресс-конференции, прежде чем отправиться с официальным визитом в Южную Корею.

Филиппинский лидер известен тем, что бросает вызов международному давлению и критике.

Он выступал против бывшего президента США Барака Обамы и специального докладчика США по внесудебным казням Агнес Калламар, за критику кровавой войны с наркотиками и его проект общественной безопасности.

10 ноября 2017 года Дутерте заявил, что убил человека еще в подростковом возрасте. 

 

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Теги: ООН, Родриго Дутерте, Филиппины
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