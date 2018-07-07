Президент Филиппин уйдет в отставку, если убедится, что бог есть

Родриго Дутерте (фото - Getty Images)

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Президент Роберт Дутерте пообещал покинуть пост, если кто-то докажет, что бог действительно существует

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Президент Филиппин Родриго Дутерте пообещал подать в отставку, если ему предоставят доказательства существования бога. Об этом сообщает CNN.

"Есть ли кто-то среди вас, кто скажет, что был на небесах и говорил с Господом, и лично видел его, и что он существует, этот ваш бог. И если это правда, я сегодня уйду с должности президента", - сказал Дутерте.

При этом президент сказал, что верит в "высшего бога", но ставит под сомнение деятельность всех религиозных сект.

Дутерте обвинил христианскую церковь в использовании пожертований: "Если вы говорите, что помогаете людям, то почему мы даем вам деньги?".

Напряженная ситуация между администрацией президента и церковью обострилась 24 июня, когда Дутерте назвал бога глупым.