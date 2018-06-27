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27.06.2018, 10:30

Президент Финляндии согласился принять встречу Путина и Трампа

Президент Финляндии согласился принять встречу Путина и Трампа - Фото
Дональд Трамп и Владимр Путин (фото - Getty Images)

Президент Финляндии заявил, что готов предложить Хельсинки как место встречи глав США и России, если к нему обратятся

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Президент Финляндии Саули Ниинисте сказал, что готов организовать встречу президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина в Хельсинки, если к нему обратятся с таким предложением. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Сининисте, Финляндия "всегда готова предложить хорошие услуги, если о них попросят". 

Ранее в Белом доме назвали вероятным местом встречи Трампа и Путина Хельсинки. Официальных подтверждений даты и места встречи пока нет.

Ранее австрийское издание Kronen Zeitung сообщало, что встреча глав США и России может состояться в Вене 15 июля.

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Теги: дональд трамп, владимир путин, Финляндия, встреча
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