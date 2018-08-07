Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
07.08.2018, 15:40

Президент Грузии возложил на РФ вину за войну 2008 года

Президент Грузии возложил на РФ вину за войну 2008 года - Фото
Фото: gettyimages.com

По случаю годовщины российско-грузинской войны Совет Европы напомнил о поддержке суверенитета Грузии

Реклама
Реклама

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает Россию виновной в отделении от республики непризнанных Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает российский Интерфакс.

Во вторник на встрече в Тбилиси с главами МИД Польши, Литвы и Латвии Яцеком Чапутовичем, Линасом Линкявичюсом и Эдгаром Ринкевичем, а также вице-премьером Украины Павлом Розенко он заявил, что "оккупация" республики началась не в августе 2008 года, а гораздо раньше - в 1991-1992 годах, когда "Россия при помощи гибридной войны отделила от центральной власти Грузии два ее региона".

"Мы не должны бояться называть вещи своими именами - то, что делала и делает Россия против суверенного государства - это война между Россией и Грузией, это агрессия, это оккупация и это попрание всех международных норм", - сказал президент.

Чапутович после посещения прилегающей к границе Южной Осетии территории заявил журналистам о необходимости продолжения международных женевских дискуссий по Закавказью с целью достижения мирного политического урегулирования конфликтов.

"Ни одна страна не может с помощью силы изменять границы другой страны. Любое такое действие должно рассматриваться, как нарушение международного права и универсальных ценностей", - сказал он, комментируя процесс возведения пограничных заграждений южноосетинской стороной.

По случаю годовщины войны в Грузии Совет Европы напомнил о поддержке суверенитета этой страны. В своем заявлении глава комитета министров СЕ Мария Пейчинович Бурич отметила, что конфликт в Грузии, "к сожалению, до сих пор не урегулирован".  

6 авгутса 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать страшные последствия.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: война в Грузии, Яцек Чапутович, Павел Розенко, линас линкявичюс, Георгий Маргвелашвили
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Глава МИД Латвии: Украина и Грузия борются за безопасность Европы
Политика Глава МИД Латвии: Украина и Грузия борются за безопасность Европы
В НАТО осудили поездку Путина к сепаратистам в Абхазию
Мир В НАТО осудили поездку Путина к сепаратистам в Абхазию
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 