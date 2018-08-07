Президент Грузии возложил на РФ вину за войну 2008 года

Фото: gettyimages.com

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По случаю годовщины российско-грузинской войны Совет Европы напомнил о поддержке суверенитета Грузии

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Президент Грузии Георгий Маргвелашвили считает Россию виновной в отделении от республики непризнанных Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает российский Интерфакс.

Во вторник на встрече в Тбилиси с главами МИД Польши, Литвы и Латвии Яцеком Чапутовичем, Линасом Линкявичюсом и Эдгаром Ринкевичем, а также вице-премьером Украины Павлом Розенко он заявил, что "оккупация" республики началась не в августе 2008 года, а гораздо раньше - в 1991-1992 годах, когда "Россия при помощи гибридной войны отделила от центральной власти Грузии два ее региона".

"Мы не должны бояться называть вещи своими именами - то, что делала и делает Россия против суверенного государства - это война между Россией и Грузией, это агрессия, это оккупация и это попрание всех международных норм", - сказал президент.

Чапутович после посещения прилегающей к границе Южной Осетии территории заявил журналистам о необходимости продолжения международных женевских дискуссий по Закавказью с целью достижения мирного политического урегулирования конфликтов.

"Ни одна страна не может с помощью силы изменять границы другой страны. Любое такое действие должно рассматриваться, как нарушение международного права и универсальных ценностей", - сказал он, комментируя процесс возведения пограничных заграждений южноосетинской стороной.

По случаю годовщины войны в Грузии Совет Европы напомнил о поддержке суверенитета этой страны. В своем заявлении глава комитета министров СЕ Мария Пейчинович Бурич отметила, что конфликт в Грузии, "к сожалению, до сих пор не урегулирован".

6 авгутса 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать страшные последствия.