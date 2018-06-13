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13.06.2018, 20:09

Президент Македонии отказался переименовывать страну

Президент Македонии отказался переименовывать страну - Фото
Георге Иванов Фото: скриншот с видео

Георге Иванов заявил, что возможное будущее членство Македонии в ЕС и НАТО не является оправданием для подписания такого "плохого соглашения"

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Президент Македонии Георге Иванов заявил сегодня, что не будет подписывать соглашение с Грецией об изменении названия своей страны, отметив, что это соглашение нарушает конституцию. Об этом сообщает Reuters.

«Мое решение окончательное, и я не буду поддаваться никакому давлению, шантажу или угрозам. Я не буду поддерживать или подписывать такое разрушительное соглашение», - сказал он на пресс-конференции.

Иванов заявил, что возможное будущее членство Македонии в Европейском союзе и НАТО не является достаточным оправданием для подписания такого «плохого соглашения».

Вчера премьер-министр Греции Алексис Ципрас после телефонного разговора с премьером Македонии Зораном Заевым заявил, что его страна и бывшая югославская республика достигли исторического согласия в разрешении спора о названии. По словам дипломатических источников, одним из обсуждаемых названий было Северная Македония.

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Теги: македония, соглашение, Греция, название, георге иванов
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