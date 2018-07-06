Президент Македонии провоцирует конституционный кризис

Флаг Македонии (фото - iStock/Global Images Ukraine)

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Георге Иванов отказывается подписать соглашение с Грецией об изменении названия страны

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Президент Македонии Георге Иванов продолжает настаивать на том, что он не подпишет соглашение с Грецией об изменении названия своей страны, даже после того, как парламент во второй раз ратифицировал документ. Об этом говорится в заявлении на сайте главы государства.

Он считает, что это соглашение вредит македонской национальной идентичности и интересам Республики Македонии.

На сайте главы государства подчеркивается, что позиция президента Иванова неизменна и не будет меняться "никакими давлением, шантажом и угрозами".

По Конституции Македонии Иванов может только один раз отклонить законодательство, одобренное парламентом. Но он должен подписать документ, если депутаты преодолели его вето, как это произошло 5 июля с соглашением об изменении названия.

Однако в Конституции не прописаны сроки, и Иванов может бессрочно задерживать подписание соглашения, вызывая конституционный кризис.

17 июня представители Македонии и Греции подписали соглашение о переименовании страны в Республику Северная Македония. Этот шаг приветствовали Европейский Союз, ООН и НАТО.

Спор относительно названия Македонии продолжался с 1991 года. Греция считала, что название страны является узурпацией названия ее исторической провинции.