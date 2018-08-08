Президент Венесуэлы заявил, что его "убийство" стоило $50 млн

Николас Мадуро (фото - twitter/nicolasmaduro) Фото: Фото: twitter/nicolasmaduro

commenthover

Николас Мадуро, который назвал взрыв дронов на военном параде покушением на него, заявил, что исполнителям после теракта предлагали переезд в США

Реклама

Реклама

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил за взрыв дронов на военном параде, который он назвал покушение на него, исполнители должны были получить $50 миллионов и выезд в США. Об этом сообщает Telesur.

Мадуро уверяет, что оппозиционный лидер Хулио Борхес, проживающий в Колумбии, является главным заказчиком.

По словам генпрокурора Венесуэлы Тарека Уильяма Сааба, задержанный по подозрению в попытке убийства обвиняют в сговоре с преступными целями, измене родине, терроризме и его финансировании.

В сеть даже выложили аудиозаписи переговоров, которые, предположительно, вели исполнители.

Ответственность за взрыв беспилотников взяла на себя до сих пор неизвестная группировка "Фланелевые солдаты".

Мадуро с самого начала утверждал, что за покушением стоят правые силы Колумбии во главе с президентом этой страны Хуаном Мануэлем Сантосом, поскольку власти якобы узнали, что "колумбийцы тренируют убийц" в департаменте Сантандер, который граничит с Венесуэлой. Правительство Колумбии отвергло свою причастность к покушению.

Читайте также: Дроны над президентом Венесуэлы: реальная атака или шоу популиста

4 августа во время выступления Мадуро на военном параде в Каракасе в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии взорвался беспилотный летательный аппарат. Власти назвали это покушением на жизнь главы государства.