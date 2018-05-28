Президенту Италии угрожают импичментом

Серджо Маттарелла (фото - gettyimages.com)

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Серджо Маттарелле пригрозили импичментом из-за отказа назначить на пост министра экономики евроскептика Паоло Савону

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В Италии лидер Движения пяти звезд Луиджи ди Майо пригрозил президенту страны Серджо Маттарелле импичментом из-за отказа назначать Паоло Савону на пост министра экономики, передает BBC.

Согласно законам Италии, президент имеет право отклонить кандидатуру на пост министра, что и сделал Маттарелле в отношении евроскептика Савону ссылаясь на опасения инвесторов. Это решение возмутило популистские партии Движение пяти звезд и Лигу.

27 мая премьер-министр Италии Джузеппе Конте, которого выдвинули на пост менее недели назад, не смог сформировать правительство.