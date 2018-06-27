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27.06.2018, 15:45

Принц Уильям побывал на оккупированной территории

Принц Уильям побывал на оккупированной территории - Фото
Принц Уильям (фото - Getty Images)

Герцог Кембриджский стал первой в истории королевской особой из Британии, посетившей Западный берег реки Иордан; там он встретился с Махмудом Аббасом

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Британский принц Уильямс, который в понедельник прибыл с визитом в Израиль, посетил Западный берег реки Иордан, где встретился с президентом частично признанной Палестины Махмудом Аббасом. После этого он заявил, что "надеется на продолжительный мир" в регионе, пишет Reuters.

Это первый визит британской королевской особы на палестинские территории, отмечает агентство.

С точки зрения Совбеза ООН территория Западного берега реки Иордан оккупирована Израилем. Тель-Авив же уверен, что имеет права на эти земли: после Шестидневной войны 1967 года израильтяне начали строить там поселения - вопреки требованиям ООН.

Вчера израильский президент Реувен Ривлин (который больше церемониальная особа - на фоне премьера Биньямина Нетаньяху) публично попросил герцога Кембриджского передать Аббасу "послание мира" и сказать тому, что "пришло время выстроить уверенность" в отношениях Израиля и палестинцев.

Аббас, в свою очередь, заявил, что Палестина надеется на мирное сосуществование с соседями "в границах 1967 года".

Израильско-палестинские мирные переговоры сорвались в 2014 году. Ситуация ухудшилась еще больше после недавнего решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Читайте аналитику: Палестина vs Израиль. История 70-летней вражды за независимость

Поездка 36-летнего Уильяма объявлена ​​неполитической: она посвящена технологиям и совместным израильско-арабским проектам.

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Теги: визит, Западный берег, Израиль, принц уильям, оккупация, Палестина
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