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26.06.2018, 09:18

Принц Уильям прибыл в Израиль с первым визитом

Принц Уильям прибыл в Израиль с первым визитом - Фото
Принц Уильям (фото - gettyimages.com)

Поездка 36-летнего Уильяма объявлена ​​неполитической, она посвящена технологиям и общим израильско-арабским проектам

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Принц Уильям прибыл в Израиль в понедельник с первым официальным визитом члена британской королевской семьи в регион, которым ранее управлял Лондон. Об этом сообщает Associated Press.

Прибыв из Иордании, он приземлился в израильском аэропорту Бен-Гурион, а затем отправился в Иерусалим, где остановился в гостинице "Царь Давид".

"Три десятилетия британского правления в регионе между двумя мировыми войнами помогли установить некоторые линии разлома израильско-палестинского конфликта. Завершение мандата Великобритании в Палестине в 1948 году привело к окончательному созданию Израиля и Иордании", - отмечает издание.

С тех пор Великобритания вместе с США является посредником в мирных усилиях.

Издание напомнило, что поездка 36-летнего Уильяма объявлена ​​неполитической, посвящена технологиям и общим израильско-арабским проектам, принц также встретится с израильскими и палестинскими лидерами, посетит достопримечательности Иерусалима  - мемориал памяти жертв Холокоста.

Новорожденного сына принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон назвали Луи Артур Чарльз.

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Теги: Израиль, принц уильям
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