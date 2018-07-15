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15.07.2018, 16:39

Принцы Чарльз и Уильям проигнорировали Трампа - СМИ

Принцы Чарльз и Уильям проигнорировали Трампа - СМИ - Фото
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Британские СМИ пишут, что они отказались от встречи с американским президентом во время его визита в их страну

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Сын британской королевы Елизаветы II принц Уэльский Чарльз и ее внук принц Уильям отказались встретиться с президентом США Дональдом Трампом во время его визита в Великобританию. Об этом сообщает Mirror. 

"Принц Чарльз и принц Уильям отказались встретиться с Дональдом Трампом перед его встречей с королевой (Великобритании – ред.)", - сказано в сообщении. 

СМИ пишут, что члены королевской семьи дали понять, что не будут встречаться с американским лидером по его приезду в их страну.  

Отмечается, что собеседник The Sunday Times рассказал, что они просто отказались, и поэтому королева Елизавета ІІ встречала Трампа сама, что весьма непривычно для приемов такого уровня.  

Муж королевы принц Филипп перестал исполнять королевские обязанности и после этого его сын принц Чарльз часто сопровождал свою мать на важных мероприятиях. Во время визита президента США Барака Обамы, у него был ланч с королевой Великобритании Елизаветой ІІ и ее мужем принцем Филиппом, а также ужин с принцем Гарри, принцем Уильямом, с его супругой Кейт в Кенсингтонском дворце.   

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13 июля президент США Дональд Трамп прибыл на встречу с Елизаветой II в Виндзорский замок, в пригородах Лондона. Во время обхода Трамп смутил Королеву Елизавету II резкой остановкой. Они ненадолго замешкались, а потом двинулись дальше.

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Теги: Великобритания, дональд трамп, принц чарльз, принц уильям
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