Протесты школьников и студентов в Бангладеш: ранены 25 подростков

В столице Бангладеш, городе Дакка, 4 августа тысячи школьников и студентов седьмой день подряд вышли на акцию протеста с требованием обеспечить безопасность на дорогах. В результате столкновений с полицией пострадали 25 подростков. Об этом сообщает BBC.
Акции протеста начались после того, как скоростной автобус сбил насмерть мальчика и девочку.
Протестующие, многие из которых были в школьных формах, останавливали движение на дорогах и проверяли лицензии и исправность автомобилей.
«Мы не уйдем, пока наши требования не удовлетворят. Мы хотим безопасных дорог и безопасных водителей », - заявил один из протестующих.
Полиция применила против подростков слезоточивый газ.