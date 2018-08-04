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04.08.2018, 23:53

Протесты школьников и студентов в Бангладеш: ранены 25 подростков

Протесты школьников и студентов в Бангладеш: ранены 25 подростков - Фото
Фото: twitter.com/whistleplanet

Полиция применила слезоточивый газ

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В столице Бангладеш, городе Дакка, 4 августа тысячи школьников и студентов седьмой день подряд вышли на акцию протеста с требованием обеспечить безопасность на дорогах. В результате столкновений с полицией пострадали 25 подростков. Об этом сообщает BBC.

Акции протеста начались после того, как скоростной автобус сбил насмерть мальчика и девочку.

Протестующие, многие из которых были в школьных формах, останавливали движение на дорогах и проверяли лицензии и исправность автомобилей.

«Мы не уйдем, пока наши требования не удовлетворят. Мы хотим безопасных дорог и безопасных водителей », - заявил один из протестующих.

Полиция применила против подростков слезоточивый газ.

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Теги: протесты, подростки, бангладеш
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