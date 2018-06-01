Протесты в Грузии: генпрокурор решил уйти в отставку

Ираклий Шотадзе (фото - sputnik-georgia.ru)

commenthover

Главный прокурор страны Ираклий Шотадзе отметил, что виновные в убийстве подростков наказаны

Реклама

Реклама

Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе ушел в отставку после того, как граждане Грузии вышли на акцию протеста с требованием его отставки после оглашения приговора суда по делу об убийстве двух подростков в Тбилиси. Об этом сообщает Грузия Online.

Согласно решению суда, прокуратура не смогла установить убийцу Давида Саралидзе. "Хочу лично обратиться к родителям убитых на улице Хорава подростков: Я был и остаюсь с вами. Как главному прокурору и как отцу, должность не стоит жизни ваших детей. Хочу, чтобы знали, что я сделал все, чтобы виновные были наказаны", - говорится в заявлении главного прокурора.

По его словам, он верит, что правосудие по этому делу будет полностью достигнуто.

31 мая к зданию Главной прокуратуры Грузии в Тбилиси вышли около 20 тысяч человек, которые требуют непредвзятого расследования убийства 16-летних подростков Левана Дадунашвили и Давида Саралидзе в центре грузинской столицы во время драки 1 декабря 2017 года. Они считают, что прокуратура покрывает одного из участников инцидента - сына экс-работника ведомства. Суд приговорил к тюремному сроку одного обвиняемого, убийцу другого подростка не нашли.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отказался уходить в отставку, как того требовали протестующие у здания парламента.