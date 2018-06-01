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01.06.2018, 04:10

Протесты в Грузии: участники требуют отставки правительства

Протесты в Грузии: участники требуют отставки правительства - Фото
Фото: 1TV.GE

Свой пост уже покинул главный прокурор страны

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В Тбилиси участники массового протеста у здания правительства страны потребовали отставки кабинета министров из-за предвзятого, по их мнению, суда по делу об убийстве двух подростков. Об этом сообщает Грузия. Online.

Из-за протестов уже покинул свой пост главный прокурор страны Ираклий Шотадзе.  

"Как главному прокурору и как отцу, должность не стоит жизни ваших детей. Хочу чтоб знали, что я сделал все, чтобы виновные были наказаны. Так как хочу, чтоб вы верили в то, что я говорю, я покидаю должность и уверен, что правосудие по этому делу будет полностью достигнуто", - говорится в заявлении Шотадзе. 

Участники акции призвали президента страны Георгия Маргвелашвили принять участие в митинге, к которому также присоединилась первая леди Грузии Мака Чичуа.

Отмечается, что в четверг, 31 мая, к зданию Главной прокуратуры Грузии в Тбилиси вышли около 20 тысяч человек.

Протестующие не согласны с решением суда по делу об убийстве 16-летних подростков Левана Дадунашвили и Давида Саралидзе в центре грузинской столицы во время потасовки 1 декабря 2017 года. Они считают, что прокуратура покрывает одного из участников инцидента, который является сыном экс-работника ведомства. 

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Теги: Грузия, протесты в грузии
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