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08.06.2018, 22:41

Против Манафорта и украинца Килимника выдвинули новые обвинения

Против Манафорта и украинца Килимника выдвинули новые обвинения - Фото
Пол Манафорт Фото: скриншот с видео

Их обвинили в препятствовании правосудию и сговоре для препятствования правосудию

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий возможное вмешательство РФ в американские выборы, выдвинул новые обвинения против Пола Манафорта и его подчиненного Константина Килимника. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание пишет, что обвинительный акт касается дела об отмывании денег Манафортом, и обвиняет его и Килимника в препятствовании правосудию.

Сообщается, что 5 июня Мюллер обвинил Манафорта в попытке повлиять на свидетелей по его делу. Спецпрокурор заявил, что Манафорт и другое лицо пытались связаться со свидетелями, чтобы получить фальшивое свидетельство о работе, проведенной для Украины.

В новых обвинениях идентифицировано второе лицо - им и оказался Килимник. Его обвинили в препятствовании правосудию и сговоре для препятствования правосудию.

Ранее расследовании Мюллера Килимника называли "российским разведчиком" и обозначали в материалах дела как "Лицо А".

Ранее Килимник рассказал, как работал на Манафорта в Украине и США и заявил, что не связан с ГРУ РФ.

В конце зимы 2018-го против Манафорта и его помощника Ричарда Гейтса выдвинули обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученные в Украине при Януковиче. В США Манафорта обвиняют по 12 пунктам, в том числе в заговоре против государства и отмывании денег. Он не признает себя виновным. Попытка опротестовать расследование спецпрокурора Мюллера была неудачной.

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Теги: пол манафорт, Роберт Мюллер﻿, константин килимник
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