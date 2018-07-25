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Боты:
25.07.2018, 15:14

Пучдемон заявил о поддержке РФ не сепаратистов, а Мадрида - СМИ

Пучдемон заявил о поддержке РФ не сепаратистов, а Мадрида - СМИ - Фото
Карлес Пучдемон Фото: Getty Images

Отстраненный глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон утверждает, что сторонники отделения от Испании не имеют связей с Кремлем

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Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что боты, контролируемые Кремлем, поддерживали не движение за независимость региона от Испании, а сторонников единой страны. Об этом сообщает El Pais.

Пучдемон назвал фейковыми новостями информацию о связи сторонников отделения с РФ.

"Было опубликовано много фейковых новостей о связи Каталонии и России. Однако посмотрите на результаты и факты: этому нет доказательств, даже наоборот – российские боты поддерживают тезисы унионистов", - заявил Пучдемон.

1 октября 2017 года состоялся незаконный референдум об отделении Каталонии от Испании.

14 ноября в Брюсселе выступили министры обороны и иностранных дел Испании, которые сообщили о вмешательстве групп из России в ходе референдума о независимости Каталонии с целью дестабилизировать ситуацию в стране.

11 ноября, стало известно, что RT and Sputnik - СМИ связанные с Кремлем - использовали большое количество аккаунтов в соцсетях, связанных с Венесуэлой, для того, чтобы пропагандировать негативный образ Испании.

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Теги: референдум о независимости Каталонии, Российские боты, Карлес Пучдемон, испания, хакеры, Каталония
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