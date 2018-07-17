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17.07.2018, 12:55

Pussy Riot отсудили у России десятки тысяч евро за панк-молебен

Pussy Riot отсудили у России десятки тысяч евро за панк-молебен - Фото
Фото: pussy-riot.livejournal.com

Согласно решению ЕСПЧ, Россия должна выплатить троим участницам дела компенсации, а также компенсировать им судебные расходы

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Европейский суд по правам человека присудил троим участницам Pussy Riot, которые устроили панк-молебен в храме Христа Спасителя в Москве в 2012 году, компенсации в общем на около 50 тысяч евро. Об этом сообщается в судебном решении.

Россия должна выплатить Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой по 16 тысяч евро, Екатерине Самуцевич - пять тысяч евро, а также компенсировать всем судебные расходы на сумму больше 11 тысяч евро. 

ЕСПЧ признал нарушения европейской Конвенции по правам человека в ходе рассмотрения дела в России - статей о запрете пыток, права на личную свободу и неприкосновенность и права на справедливый суд.

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Осенью 2012 года Алехина и Толоконникова были осуждены на два года лишения свободы, а Самуцевич - условно по статье "хулиганство" за исполнение панк-молебна "Богородица, Путина прогони" в храме Христа Спасителя в Москве. Жалоба в ЕСПЧ была подана тогда же. 

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Теги: компенсация, pussy riot, Европейский суд по правам человека, панк-молебен
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