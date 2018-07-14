"Пустышка": в МИД РФ отреагировали на обвинения США 12 россиян

МИД РФ

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В ведомстве РФ сказали, что из заявлений США не следует, что обвиненные во вмешательстве в выборы - сотрудники российской разведки

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что обвинения 12 якобы российских разведчиков во вмешательстве в выборы в США - вброс, клевета и очередная "пустышка". Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве говорят, что США не предоставили доказательств, что названные люди являются сотрудниками Главного разведывательного управления ВС РФ и что они причастны к кибервзломам сети Демократической партии.

В заявлении МИД РФ не утверждает, что эти люди не являются российскими разведчиками, но отмечает, что это не следует из представленного американской стороной "нагромождения конспиративных схем".

В российском ведомстве считают, что цель "вброса" - испортить атмосферу перед российско-американским саммитом.

13 июля Министерство юстиции США опубликовало список имен 12 человек, которые, по мнению ведомства, являются сотрудниками ГРУ генштаба Вооруженных сил России и ответственны за вмешательство в президентские выборы США в 2016 году.

Встреча глав США и России состоится в Хельсинки 16 июля 2018 года.