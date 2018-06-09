Путин и Трамп обсудили возможную встречу в Вене - Песков

Дональд Трамп и Владимир Путин Фото: Getty Images

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При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что пока никаких конкретных договоренностей нет

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Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин могут провести двустороннюю встречу в Вене. Такая возможность обсуждалась во время их последнего телефонного разговора, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Вы знаете, что саму необходимость проведения такой встречи оба президента обсуждали в ходе последнего телефонного разговора. В том числе, что и Вена может стать таким городом", - сказал Песков.

При этом он отметил, что пока никаких конкретных договоренностей нет.

8 июня Трамп высказался за восстановление членства России в Большой восьмерке. Его поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.Песков заявил, что Россия "делает акцент на других форматах".