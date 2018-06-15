Путин оккупировал Крым, потому что не уважал США - Трамп

Дональд Трамп (фото - пресс-служба Белого дома)

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Президент США в очередной раз обвинил своего предшественника в аннексии Крыма Россией

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Президент США Дональд Трамп сегодня снова обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что он в 2014 году уступил России украинский Крым. Об этом он заявил, выступая перед журналистами за пределами Белого дома, сообщает The Hill.

«Президент Обама потерял Крым, чтобы вы поняли, это было до того, как я добрался туда», - сказал Трамп.

На просьбу журналиста объяснить, что он имеет в виду, Трамп сказал: «Потому что Путин не уважал президента Обаму. Президент Обама потерял Крым, потому что президент Путин не уважал президента Обаму, не уважал нашу страну и не уважал Украину».

Ранее Трамп высказался за восстановление Большой восьмерки с участием России. По его словам, G8 – "более значимая группа, чем G7", и "так было бы лучше для всех".

Издание BuzzFeed со ссылкой на два дипломатических источника распространило информацию о том, что Трамп якобы заявил лидерам G7, что Крым является российским, потому что все, кто там живут, говорят на русском языке.