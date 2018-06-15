Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
15.06.2018, 17:45

Путин оккупировал Крым, потому что не уважал США - Трамп

Путин оккупировал Крым, потому что не уважал США - Трамп - Фото
Дональд Трамп (фото - пресс-служба Белого дома)

Президент США в очередной раз обвинил своего предшественника в аннексии Крыма Россией

Реклама
Реклама

Президент США Дональд Трамп сегодня снова обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что он в 2014 году уступил России украинский Крым. Об этом он заявил, выступая перед журналистами за пределами Белого дома, сообщает The Hill.

 «Президент Обама потерял Крым, чтобы вы поняли, это было до того, как я добрался туда», - сказал Трамп.

На просьбу журналиста объяснить, что он имеет в виду, Трамп сказал: «Потому что Путин не уважал президента Обаму. Президент Обама потерял Крым, потому что президент Путин не уважал президента Обаму, не уважал нашу страну и не уважал Украину».

Ранее Трамп высказался за восстановление Большой восьмерки с участием России. По его словам, G8 – "более значимая группа, чем G7", и "так было бы лучше для всех".

Издание BuzzFeed со ссылкой на два дипломатических источника распространило информацию о том, что Трамп якобы заявил лидерам G7, что Крым является российским, потому что все, кто там живут, говорят на русском языке.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: дональд трамп, владимир путин, Крым, аннексия, барак обама
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Трамп вновь заявил, что Обама "позволил России забрать Крым"
Политика Трамп вновь заявил, что Обама "позволил России забрать Крым"
Трамп поздравил Путина с инаугурацией
Мир Трамп поздравил Путина с инаугурацией
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 