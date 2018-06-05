"Какая-то частная фирма": Путину напомнили о фабрике троллей

Владимир Путин (фото - kremlin.ru)

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Российский лидер сказал, что "Агентство интернет-исследований", известное как фабрика троллей, - это якобы личное дело бизнесмена Евгения Пригожина

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Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что российское государство якобы не имеет никакого отношения к "фабрике троллей". Об этом он рассказал в интервью австрийскому телеканалу, передает пресс-служба Кремля.

Журналист отметил, что владелец "Агентства интернет-исследований" (цель которого - влиять на дискуссии в соцсетях) Евгений Пригожин поддерживает тесные контакты с российскими властями, а его самого СМИ называют "поваром Путина".

Российский президент ответил, что Пригожин действительно занимается ресторанным бизнесом, а что касается его "какой-то частной фирмы" в хакерской сфере, то Путин якобы даже не знает, чем она занимается.

"Как же низко пало все, что происходит в информационной и политической сфере в странах объединенного Запада, если ресторатор из России может повлиять на выборы в какой‑то из европейских стран либо в Соединенных Штатах. Это не смешно?", - заявил Путин.

В феврале 2018 года Минюст США опубликовал список из 13 россиян, которых обвиняют во вмешательстве в выборы в США. Среди них значатся сотрудники российской организации Агентство интернет-исследований, бизнесмен Евгений Пригожин и две его компании. Отмечается, что организация начала вмешиваться в политические и выборные процессы в США еще в 2014 году.