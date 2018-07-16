Путин ответил на один из двух вопросов про выборы президента США

Владимир Путин (фото - скриншот видео)

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Президент РФ признал, что хотел, чтобы Трамп выиграл

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Президент России Владимир Путин признал, что хотел, чтобы Дональд Трамп выиграл президентские выборы США в 2016 году. Об этом Путин заявил на пресс-конференции после встречи с Трампом в Хельсинки.

Буквально, в ответ на вопрос американского журналиста, хотел ли Путин, чтобы Трамп победил на выборах и привлекал ли он для исполнения своего желания каких-либо должностных лиц в РФ, Путин сказал: "Да, я хотел".

При этом Путин не ответил на вопрос, привлекал он ли он кого-то в помощь Трампу на выборах США.

В мае 2018 года руководители комитета по разведке Сената официально заявили, что полностью согласны с выводами разведсообщества США о том, что власти РФ организовали масштабное вмешательство в избирательную кампанию 2016 года, чтобы помочь Дональду Трампу одержать победу на выборах.