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25.05.2018, 20:07

Путин пообещал не идти в президенты РФ третий раз подряд

Путин пообещал не идти в президенты РФ третий раз подряд - Фото
Владимир Путин

На данный момент российская конституция запрещает занимать пост президента более двух сроков подряд

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Президент России Владимир Путин пообещал не нарушать конституцию РФ, которая запрещает занимать пост президента более двух сроков подряд, и не баллотироваться третий раз подряд. Об этом сообщает Медуза.

Отвечая на вопросы журналистов на Петербургском международном экономическом форуме, Путин заявил, что всегда строго придерживался и придерживается Конституции.

"В Конституции ясно прописано - не более двух сроков подряд. Сейчас у меня второй срок подряд. Как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул должность президента, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз. Вот и все. Я намерен придерживаться этого правила и в будущем", - сказал Путин.

Путин был президентом России два срока в 2000-2008 годах, а затем на четыре года занял пост премьер-министра. В 2008 году Госдума приняла поправку к Конституции об увеличении президентского срока с четырех до шести лет. В 2012 году Путин пошел на третий, теперь уже шестилетний, срок. В 2018 году он снова выиграл выборы.

В начале мая 2018 года парламент Чечни внес в Госдуму поправку к Конституции, которая позволяет одному человеку занимать пост президента три срока подряд.

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Теги: владимир путин, президент россии
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