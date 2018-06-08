Путин просил Курца организовать встречу с Трампом в Вене - WSJ

Дональд Трамп и Владимир Путин (фото - gettyimages.com)

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Канцлер Австрии пообещал Путину, что передаст президенту США его предложение о встрече в Вене, пишет WSJ

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Президент России Владимир Путин попросил канцлера Австрии Себастьяна Курца организовать саммит с участием президента США Дональда Трампа в Вене. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на европейского чиновника.

"По словам самого Курца, запрос о возможной встрече Путин сделал во время официального визита в австрийской столице 5 июня. Канцлер Австрии пообещал обратиться к президенту США с инициативой проведения встречи ", - сказал источник.

По его словам, в Белом доме изучают это предложение. Источник отметил, что Путин не хочет проводить этот саммит в Вашингтоне и предпочел бы нейтральное место.

"И Путин, и Трамп" стремятся встречи", но не хотят, чтобы она проходила в американской столице, предпочитают провести ее в" нейтральном "месте", - заявил источник.

Курц может обсудить этот вопрос с послом США в Германии Ричардом Гренелл во время визита в Берлин на следующей неделе.

"Австрийцы заявили о готовности провести на своей территории встречу Путина и Трампа. Цель переговоров - ослабить напряжение в отношениях России и Соединенных Штатов по Сирии, Украины и других вопросов", - говорится в сообщении.

"И Путин, и Трамп" стремятся встречи ", но не хотят, чтобы она проходила в американской столице и предпочитают провести ее в" нейтральном "месте", - сказал источник.

4 мая 2018 года сообщалось, что Трамп готов встретиться с Путиным, однако конкретных планов пока не было.