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01.08.2018, 08:40

Путинские "Ночные волки" разместили свою базу в Словакии

Путинские "Ночные волки" разместили свою базу в Словакии - Фото
Скриншот видео

Власти Словакии говорят, что обеспокоены размещение недалеко от столицы базы байкеров, которые "оказывают плохое влияние"

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Власти Словакии обеспокоены размещением в стране базы пропутинского клуба байкеров "Ночные волки". Об этом сообщает ВВС

Базу расположили в 70 км от столицы Братиславы. При этом байкеры находятся по санкциями США за поддержку незаконных вооруженных формирований в Донбассе.

Спикер словацкого МИД сказал, что деятельность байкеров "осторожно мониторят". 

"Мы думаем, что они оказывают плохое влияние, особенно распространяя свои мнения, цель которых - переписать историю. (...) Что Крым есть, были и будет российским, что Сталин был героем, что НАТО - уголовная организация", - сказал спикер Петр Суско. 

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Теги: словакия, Ночные волки, байкеры
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