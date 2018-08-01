Путинские "Ночные волки" разместили свою базу в Словакии

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Власти Словакии говорят, что обеспокоены размещение недалеко от столицы базы байкеров, которые "оказывают плохое влияние"

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Власти Словакии обеспокоены размещением в стране базы пропутинского клуба байкеров "Ночные волки". Об этом сообщает ВВС.

Базу расположили в 70 км от столицы Братиславы. При этом байкеры находятся по санкциями США за поддержку незаконных вооруженных формирований в Донбассе.

Спикер словацкого МИД сказал, что деятельность байкеров "осторожно мониторят".

"Мы думаем, что они оказывают плохое влияние, особенно распространяя свои мнения, цель которых - переписать историю. (...) Что Крым есть, были и будет российским, что Сталин был героем, что НАТО - уголовная организация", - сказал спикер Петр Суско.

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