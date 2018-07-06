"Путину нельзя доверять": в США подготовили памятку Трампу

Дональд Трамп (фото - gettyimages.com)

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Встреча президентов двух стран США И РФ состоится в Хельсинки 16 июля 2018 года

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Аналитический центр Heritage Foundation подготовил специальную памятку президенту США о позиции Америки относительно Украины, России и НАТО накануне встречи лидеров двух стран Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. Памятку аналитический центр обнародовал на официальной странице в Twitter.

"Вот что нужно помнить перед путешествием Дональда Трампа в Европу: Россия - это агрессор, а Украина - жертва. Крым принадлежит Украине. Войска США и НАТО в Европе служат национальным интересам США. Европейцы должны тратить больше на оборону. Действия Путина указывают на то, что ему нельзя доверять", - отмечается в сообщении в Twitter.

По словам посла США в Москве Джона Хантсмана, Трамп будет обсуждать с Путиным "вредную деятельность" России.

"Президент верит, что улучшение отношений с Россией пойдет на пользу и США, и России, но мяч на самом деле находится на российском поле, и президент не будет снимать с России ответственность за ее вредную деятельность", - заявил посол.

Аналитический центр Heritage Foundation считают близким к Администрации США.

Встреча президентов двух стран состоится в Хельсинки 16 июля 2018 года.

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Трамп и Путин встречались дважды в кулуарах международных саммитов, а также по меньшей мере восемь раз разговаривали по телефону. Однако отдельной встречи президентов России и США не было со времен аннексии Крыма в 2014 году. Это будут первые официальные переговоры Путина и Трампа с момента вступления последнего в должность президента США.

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